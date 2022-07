Fundação para a Ciência e Tecnologia atribui 1450 novas bolsas de investigação

Guilherme Gonçalves Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu 1450 bolsas de investigação para doutoramento, mostram os resultados provisórios da edição deste ano. O investimento previsto estima-se em 112 milhões de euros, mas menos de metade dos candidatos foram aprovados.

A divulgação dos resultados provisórios da edição de 2022 revela que a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) vai atribuir 1450 bolsas de investigação conducentes ao grau de doutoramento. As candidaturas este ano ascenderam às 3130 e tiveram uma taxa de aprovação de 48%, o que significa que 1680 candidatos não tiveram direito a bolsa.

Dos novos bolseiros, 76% têm nacionalidade portuguesa. No entanto ressalva-se a grande participação estrangeira na edição deste ano: estão propostas para financiamento candidaturas de 54 países, de entre os quais se destaca o Brasil, Itália, Espanha e o Irão.

A investigação irá realizar-se na sua maioria em Portugal dado que apenas 18% se destinam a investigação mista (tanto no estrangeiro como em Portugal) e 2% será levada a cabo inteiramente fora do país, lê-se no comunicado da FCT.

Mulheres são 58%

Para além da origem internacional dos candidatos, na análise dos resultados provisórios do concurso verificou-se que "as mulheres representam 58% dos candidatos propostos para financiamento e os homens 42%".

No processo de seleção de candidaturas que decorreu ao longo de 75 dias úteis, analisaram-se fatores como o mérito do candidato, o mérito do plano de trabalhos mas também o mérito da instituição acolhedora dos trabalhos de investigação e orientadores dos trabalhos.

PUB

Contabilizou-se a participação de 424 avaliadores distribuídos por 37 painéis de avaliação. A novidade deste ano foi o estabelecimento de um painel multidisciplinar, destinado à avaliação de candidaturas fora do contexto académico. Por outro lado, avaliaram "planos de trabalho a decorrer total ou parcialmente em entidades não académicas, nomeadamente, empresas, Laboratórios Colaborativos, Centros de Tecnologia e Inovação, Centros de Interface Tecnológico, entidades da Administração Pública ou entidades do terceiro setor", lê-se em comunicado.

Os resultados finais da edição deste ano serão divulgados pela FCT durante o mês de outubro.