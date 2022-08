Fundação para a Ciência e Tecnologia atribui contrato de trabalho a 400 investigadores

Leonardo Pereira Hoje às 19:44 Facebook

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) atribuiu mais 400 contratos de trabalho a investigadores doutorados, no âmbito do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico - Individual (CEEC Individual).

A contratação dos investigadores representa um financiamento de 120 milhões de euros. No total, a CEEC Individual já atribuiu contratos de trabalho a 1900 investigadores.

A FCT publicou esta terça-feira os resultados provisórios do CEEC Individual, atribuindo 400 contratos de trabalho a investigadores de vários países com doutoramento em todas as áreas científicas.

Na quinta edição da CEEC Individual, realizada este ano, foram apresentadas e avaliadas 2 890 candidaturas, mas apenas 400 foram selecionadas. O número de investigadores estrangeiros representa 24% do total, o que significa um decréscimo de 7,5% face a 2021. O país estrangeiro mais representado é a Espanha, seguido da Itália, e do Brasil. Já o número de mulheres representa grande parte dos selecionados, atingindo os 58,8%.

Os investigadores selecionados têm particularidades diferentes. 208 são investigadores juniores, 153 são investigadores auxiliares, 38 são investigadores principais e 1 é investigador coordenador. O CEEC Individual destina-se a investigadores que queiram desenvolver a atividade científica na sua área em Portugal. Assim, os investigadores irão focar-se em áreas como engenharia, tecnologia, humanidades, medicina e ciências.

Os candidatos foram escolhidos através de um processo de avaliação feito por 28 painéis internacionais. A escolha dos investigadores por categoria é proporcional ao número dos candidatos.

O CEEC Individual é um instrumento de financiamento para a contratação de investigadores, definido pelo Regulamento do Emprego Científico lançado em 2017 pela FCT, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 57/2016, e realiza-se desde 2018.