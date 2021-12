Fundos europeus para a floresta estão em risco por falta de mão de obra

Delfim Machado Hoje às 20:13 Facebook

A dificuldade em encontrar trabalhadores para a agricultura é uma ameaça à concretização dos projetos financiados por fundos europeus para a floresta.

Numa altura em que a floresta portuguesa se prepara para uma injeção de fundos de sete mil milhões de euros até 2030, uma boa parte destinada à transformação das áreas florestais em projetos agrícolas, o secretário de Estado da pasta mostra-se preocupado.

"Preocupa-me um pouco a capacidade do setor para absorver todos estes recursos. O prazo é muito curto", afirma, ao JN, João Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território. O governante assume que é "muito difícil" encontrar mão de obra no setor agrícola e que mesmo sem os fundos que estão para chegar já houve concursos vazios: "Já havia muitos avisos lançados pelas câmaras municipais para a execução de faixas de interrupção de combustível que ficaram sistematicamente desertos porque não havia empresas a concorrer. Agora com este "boom" dentro deste prazo tão curto não vai ser fácil à economia que temos e ao setor absorver todo o investimento".