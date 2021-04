Funeral de Jorge Coelho será no sábado

JN Hoje às 17:35 Facebook

As cerimónias fúnebres do histórico socialista Jorge Coelho, que morreu na quarta-feira, vítima de um AVC, aos 66 anos, vão realizar-se a partir de sexta-feira.

O velório de Jorge Coelho realizar-se-á amanhã, na Basílica da Estrela, em Lisboa, onde haverá uma missa. Depois, o corpo segue para Mangualde, terra-natal do socialista, onde será, no sábado, o funeral.

O corpo estará em câmara ardente, amanhã, a partir das 19 horas, na Basílica da Estrela. A missa de corpo presente terá lugar na Basílica, no sábado, às 8.30 horas, seguindo o funeral para Santiago de Cassurrães, concelho de Mangualde.

O ex-ministro morreu na quarta-feira, aos 66 anos. De acordo com a PSP de Coimbra, teve um AVC quando visitava uma residência na zona turística da Figueira da Foz.

A notícia da morte chocou as principais personalidades do Partido Socialista e do panorama político nacional, que reagiram à perda daquela que foi uma das figuras políticas mais conhecidas do país. António Costa, que falou em direto a partir da sede do partido, em Lisboa, mostrou-se profundamente chocado. E Marcelo recordou a influência do socialista na vida política portuguesa.