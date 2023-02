Funeral do antigo ministro João Salgueiro realiza-se quarta-feira

Francisco Miguel Pinto Hoje às 14:54 Facebook

O funeral de João Salgueiro, antigo ministro das Finanças e antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos, realiza-se quarta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, a partir das 15.15 horas, seguindo depois o cortejo para o cemitério do Alto de São João. O velório decorre esta terça-feira nas Capelas Exequiais da mesma igreja, a partir das 17.30 horas.

O antigo ministro das Finanças morreu na passada sexta-feira com 88 anos. A morte foi anunciada pela Presidência da República e, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal perdeu "um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX".

João Maurício Fernandes Salgueiro nasceu em Braga a 4 de setembro de 1934 e licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa.

Foi condecorado com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em dezembro de 2021, no encerramento do 5.º Congresso das Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Fundador da Sedes (constituída em 1970) e mais tarde presidente da Assembleia Geral, João Salgueiro foi subsecretário de Estado do Planeamento antes do 25 de Abril de 1974, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983.

Foi presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino e da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e vice-presidente do Conselho Económico e Social.

O economista foi também deputado eleito pelo PSD e, em 1985, na corrida à liderança do partido, perdeu por uma diferença de 57 votos dando a vitória a Cavaco Silva.