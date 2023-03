Funeral do gestor Patrício Gouveia realiza-se na terça-feira

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

O velório do gestor e político Alexandre Patrício Gouveia, que morreu no domingo, decorre esta segunda-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, a partir das 18 horas e o funeral realiza-se na terça-feira às 13 horas.

Alexandre Patrício Gouveia, 70 anos, morreu em consequência de doença prolongada, de acordo com informação do El Corte Inglés, já que presidia ao Conselho de administração da subsidiária portuguesa do grupo.

Em comunicado, a Servilusa informa que o corpo de Alexandre Pinto Basto Patrício Gouveia vai estar "hoje, a partir das 18 horas e até às 22 horas, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa".

Ainda hoje "será celebrada missa de corpo presente" às 20 horas, acrescenta.

Na terça-feira, 14 de março, às 13 horas, "terão início as exéquias fúnebres, com celebração de missa de corpo presente, seguindo o cortejo fúnebre às 14 horas para o cemitério Vila Nogueira de Azeitão, em Sesimbra".

Alexandre Patrício Gouveia era administrador desde a constituição da subsidiária portuguesa do grupo El Corte Inglés, e também presidia ao Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Nascido em 1952, Alexandre Patrício Gouveia foi, nos anos 1980, adjunto para os assuntos económicos, no gabinete do então primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).

Esta informação biográfica é indicada pela editora Aletheia Editores, que publicou pelo menos duas obras de Patrício Gouveia: "A economia portuguesa na zona euro" e "Os mandantes do atentado de Camarate".

Este último livro resulta de uma investigação que Alexandre Patrício Gouveia fez sobre o acidente de aviação que vitimou várias pessoas, em dezembro de 1980, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e o seu irmão, António Patrício Gouveia.