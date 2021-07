Futuros apagões podem dar desconto na eletricidade

Erika Nunes Hoje às 08:40 Facebook

Clientes com tarifário bonificado por estar na lista de desligamento foram os primeiros a ficar sem eletricidade.

O apagão que afetou vários países europeus, incluindo Portugal, no passado sábado, foi um evento "raríssimo" causado pelo facto de as redes elétricas estarem todas interligadas. Mas nem todos ficaram sem energia em casa, porque os planos de desligamento mandam cortar por ordem de necessidade e de consumo. Em breve, chegarão aos consumidores particulares os contratos que oferecem descontos se aceitarem estar na lista dos não-prioritários.

"As redes de energia europeias estão todas interligadas, o que é bom, porque estão pensadas para, em condições normais, fazerem a distribuição equilibrada de eletricidade. Normalmente, entre as redundâncias do sistema e a capacidade de recuperação da rede, nem se notam as perturbações", explicou Ângelo Sarmento, administrador da E-Redes, empresa responsável pela distribuição de energia em alta e média tensão em Portugal, ao JN.