Gabinetes dos ministros ficam mais caros em plena pandemia

O Governo continua a ser o maior de sempre e os gastos dos gabinetes também - ainda que pouco se altere relativamente ao último ano. Os 70 ministros e secretários de Estado do Executivo vão gastar no próximo ano 73 414 527 euros, mais 203 mil do que o orçamentado para 2020 e quase 10 milhões acima do valor habitual até 2019, antes de António Costa ter engordado com nove governantes o seu Executivo - e com eles, naturalmente, a fatura dos gabinetes que segue para os contribuintes.