Gagos reconhecem que eleição de Joacine os põe no mapa

Pedro Pires, de 51 anos, não se lembra de quando começou a gaguejar. A alteração do ritmo da fala manifestou-se em tenra idade, mas só no Ensino Básico, "aos seis, sete anos" é que se apercebeu de que tinha um problema.

Técnico superior na área da documentação, é um dos 70 a 100 mil portugueses afetados pela perturbação da comunicação, que agora ganha maior visibilidade com a entrada para o Parlamento de Joacine Katar Moreira, que também tem este problema.

"Pensamos que tem dado um grande contributo para pôr a gaguez na ordem do dia e será com certeza uma interlocutora privilegiada", adiantou ao JN José Carlos Domingues, presidente da Associação Portuguesa de Gagos (APG) sobre a eleição da deputada do Livre.