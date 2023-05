Gaia Aprende+: "Não teria onde deixar os meus filhos, pagaria muito mais"

Diana Morais Ferreira Hoje às 08:45 Facebook

Em Vila Nova de Gaia há um programa que apoia as famílias nas horas em que as crianças não têm aulas.

Marta Castelo tem dois filhos, Ismar, com seis anos, e Anaís, com cinco. Logo que terminou a licenciatura em Educação Básica, engravidou do primeiro filho e, na altura, decidiu ser mãe a tempo inteiro. "Felizmente, consegui estar com os meus filhos em casa até que tivessem três anos. Foi uma opção minha, achei que era benéfico para eles e penso que foi o melhor", assume Marta Castelo, de 32 anos.

Em 2022, resolveu voltar a trabalhar e as crianças tiveram de ir para a escola. Ambos frequentam a Escola Básica das Devesas, em Vila Nova de Gaia. Atualmente, apesar de não estar a trabalhar como professora, Marta trabalha na área como auxiliar de ação educativa. O seu horário de trabalho é, naturalmente, mais alargado do que o horário escolar dos filhos. "O período escolar é muito curto: é das 9 horas até às 15.30 horas. É muito difícil encontrar um trabalho dentro deste horário ou ter alguém que consiga ir buscá-los a essa hora", afirma Marta Castelo.