Gaia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim com surtos ativos a Norte

Rita Salcedas Hoje às 14:40, atualizado às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Norte é a região com mais surtos ativos de covid-19, numa altura em que o risco de transmissibilidade da doença em todo o país mostra uma ligeira diminuição.

Há, neste momento, 287 surtos ativos de covid-19 no país, anunciou a ministra da Saúde, na conferência de imprensa sobre a pandemia, num dia em que Portugal contabilizou 899 novos infetados e mais cinco mortes. Do total de surtos, 124 registam-se no Norte, dos quais Marta Temido destacou dois: um em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim, com ligação a um restaurante; e outro em Vila Nova de Gaia, associado a uma viagem turística. Há ainda 31 surtos no Centro, 93 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 22 no Algarve.

Os lares de idosos - 76 dos quais apresentam casos ativos de covid-19 - continuam a ser a principal prioridade das autoridades de saúde, assegurou Temido.

"Surtos em escolas têm sido de pequena dimensão"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu por seu turno que os "surtos em escolas têm sido de pequena dimensão, o que permite uma intervenção direcionada". "Quando apenas acontece um caso, esse caso pode não vir detetado e sinalizado na grelha de surtos, porque é um caso individual, mas pode originar que alguns contactos vão para casa", disse ainda, rejeitando mais tarde que haja critérios diferentes para responder a casos positivos em estabelecimentos de ensino.

O Norte tem 41 camas de cuidados intensivos afetas à covid-19, das quais 26 estão ocupadas, e Lisboa e Vale do Tejo tem 85 camas, com 54 ocupadas.

"Não se trata de não haver uniformização de critérios, trata-se de situações diferentes em que as medidas preventivas não foram tomadas da mesma maneira", garantiu Graça Freitas, explicando que, se uma escola tiver um sistema de bolhas fora das quais alunos, professores e funcionários não se cruzam, a existência de um caso positivo só deverá obrigar ao envio de uma turma para casa. Por outro lado, se não houver sistema de bolhas, a mesma situação poderá obrigar a colocar toda a comunidade escolar em isolamento.

"RT" desce para 1,09

Nos últimos sete dias, registou-se uma média de 47,4 novos casos por 100 mil habitantes, sendo a taxa de incidência a 14 dias de 89,8 casos por 100 mil habitantes, detalhou Marta Temido. A governante acrescentou que o atual valor do "RT" (risco de transmissibilidade) para os dias 16 a 20 de setembro é de 1,09 em todo o país - trata-se de uma ligeira descida face à estimativa anterior.

Semáforos do risco em Portugal? "Têm algumas limitações"

Confrontada sobre a possibilidade da introdução de um sistema tipo "semáforo" do risco de transmissão do vírus, como foi admitido pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, Marta Temido lembrou que a designação "semáforo" não está prevista no plano outono/inverno para Portugal. "As cores, como em tudo na vida, têm algumas limitações", explicou, salientando a necessidade de "robustecer essa classificação por outros critérios" e manter uma abordagem "não estigmatizante".

Testes

Mais de 18 mil testes por dia

Durante o mês de setembro, foi realizada uma média de 18.238 testes à covid-19 por dia. "Continuamos a realizar um número crescente de testes", assegurou Marta Temido, sublinhando que o dia 16 de setembro foi aquele em que mais testes foram feitos: 23.453.

Novos testes rápidos estão a ser avaliados

O Instituto Ricardo Jorge, hoje representado na conferência de imprensa pela perita Raquel Guiomar, está a avaliar uma nova geração de testes rápidos, que dados preliminares sobre avaliações de desempenho noutros países sugerem poderem funcionar eficazmente. Estes novos testes - que devem ser usados em casos sintomáticos em que os sintomas tenham começado há menos de sete dias - "têm vantagens, permitem obter um resultado de forma rápida, são de baixa complexidade de execução e permitem fazer o diagnóstico perto do doente", explicou a responsável, indicando que há "critérios de utilização e de seleção" sobre os quais o instituto ainda se vai debruçar.

Desde o início da pandemia, ficaram infetados 4914 profissionais de saúde, entre os quais 1418 enfermeiros, 1395 assistentes operacionais e 623 médicos. Mais de quatro mil já recuperaram.

Os primeiros testes rápidos a aparecer, numa primeira fase da pandemia, não foram recomendados pelo Instituto Ricardo Jorge, por não apresentarem resultados coincidentes com os do método de referência.

"O teste de referência, atualmente recomendado pela DGS, é o teste PCR em tempo real, que permite ter um resultado com elevada fiabilidade", explicou Raquel Guiomar, dando conta de que, além destes, existem ainda os testes serológicos - que medem a presença de anticorpos específicos para a covid-19 e que servem para avaliar a imunidade nas populações. "Estes testes de deteção de anticorpos, nomeadamente em casos de doença mais severa, podem ser um complemento a toda a informação laboratorial e clínica, e permitem fazer a melhor gestão do doente", explicou.

Aplicação "StayAway Covid"

Já foram feitos mais de 1100 downloads da aplicação "StayAway Covid" desde que esta está disponível, tendo sido reportados até agora 76 casos positivos, razão pela qual Marta Temido voltou a apelar à utilização da app.