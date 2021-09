Gaivotas espalharam-se pelas zonas urbanas do litoral

Zulay Costa Hoje às 13:22 Facebook

Maior concentração é no Grande Porto. Nas cidades da costa, há 1200 a 1700 casais. Autarquias tentam controlar aves e minimizar danos.

As gaivotas espalharam-se pela costa litoral de Portugal continental, concentrando-se sobretudo nas zonas urbanas do Grande Porto, revela um trabalho da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Nas cidades, onde encontram alimento, as autarquias registam problemas que vão desde danos em edifícios a ameaças à integridade das pessoas.

A contagem das gaivotas-de-patas-amarelas, realizada nos últimos meses por voluntários que registaram aves e ninhos nas cidades, permitiu estimar a existência de "1200 a 1700 casais em ambiente urbano, na costa litoral desde Faro a Caminha", adiantou Nuno Oliveira, técnico de conservação marinha que coordenou a iniciativa na SPEA.