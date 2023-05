Galamba assegura: "Tinha, tenho e terei todas as condições"

JN Hoje às 17:38 Facebook

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse, esta terça-feira, que tem "todas as condições" para continuar a cumprir as suas funções no Governo.

As declarações foram feitas durante uma visita às obras de modernização do troço Mangualde-Celorico da Beira, da Linha da Beira.

Questionado sobre o cargo como ministro, Galamba assegurou que continua a ter "todas as condições" para cumprir as funções que lhe foram confiadas. "Tinha, tenho e terei todas as condições, continuo a fazer o meu trabalho como sempre fiz, com grande empenho", garantiu, em declarações aos jornalistas. "Sinto-me bastante motivado", acrescentou.

O ministro explicou que apresentou a demissão para deixar "à consideração do primeiro-ministro" a sua condição no Governo.

Em relação à polémica com o ex-adjunto Frederico Pinheiro, o governante foi categórico: "Tenciono responder apenas e só na comissão de inquérito". Galamba deverá ser ouvido na próxima quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito à TAP, um dia depois do adjunto que demitiu, Frederico Pinheiro.