Galamba diz que foi António Costa a mandar chamar SIS

Ex-adjunto entregou voluntariamente o computador que tinha retirado do Ministério e está agora nas mãos da PJ. "Roubo" foi comunicado ao gabinete do primeiro-ministro, que terá aconselhado a reportar o caso às Secretas.

Com um simples telefonema a perguntar se o ex-adjunto de João Galamba estava na disponibilidade de entregar o computador que guardava segredos de Estado, agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) foram ao encontro de Frederico Pinheiro recuperar o equipamento para o depositar num cofre do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), até ser entregue à Polícia Judiciária (PJ).

Apesar de ter devolvido o computador, Pinheiro pode ser acusado de furto, violação de segredo de Estado e ofensas à integridade física. O ministro das Infraestruturas garantiu ontem que foi o gabinete do primeiro-ministro que o aconselhou a comunicar o "furto" às Secretas e à PJ. Marcelo Rebelo de Sousa aguarda a "informação completa" para pedir explicações ao primeiro-ministro António Costa.