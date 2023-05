Galamba ligou a José Luís Carneiro e pediu para falar com PSP

JN/Agências Hoje às 20:02 Facebook

O ministro das Infraestruturas revelou hoje que em 26 de abril ligou ao ministro da Administração Interna e pediu para falar "com muita urgência com a PSP" sobre as "agressões e roubo de um computador" no ministério que lhe foram relatadas.

Na audição da comissão de inquérito à TAP que decorre esta tarde no parlamento, João Galamba foi questionado pelo deputado do BE Pedro Filipe Soares sobre os acontecimentos da noite de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas que se seguiram à demissão por telefone do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Deixando claro que não é testemunha dos factos e que apenas recebeu um "pedido desesperado de ajuda" da sua chefe de gabinete, Eugénia Correia que, "visivelmente perturbada", lhe relatou "agressões e o roubo de um computador", o ministro considerou que fez aquilo que lhe competia.

"Ligo ao ministro da Administração Interna [José Luís Carneiro] e relato o que aconteceu e peço para falar com a PSP", revelou.

Segundo João Galamba, reportou os relatos que recebeu da sua chefe de gabinete a José Luís Carneiro e depois falou com o diretor nacional do PSP, "num procedimento análogo" ao que levou a cabo mais tarde nesse noite com a ministra da Justiça, que o colocou em "contacto com o diretor nacional da PJ".