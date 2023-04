Galamba nega ter omitido informação e aponta dedo a ex-adjunto

O ministro da Infraestruturas negou "categoricamente" as acusações de que terá tentado mentir à comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a TAP. João Galamba refuta, assim, as declarações do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro.

"O ministro das Infraestruturas nega categoricamente qualquer acusação de que, por qualquer forma, tenha procurado condicionar ou omitir informação prestada à CPI da TAP", lê-se numa curta nota enviada pelo ministério às redações, ao início da noite desta sexta-feira. "Pelo contrário: toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada", lê-se.

"A propósito da exoneração de Frederico Pinheiro, esclarece-se que a mesma decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do gabinete do ministro das Infraestruturas", acrescenta a nota.

O comunicado é omisso quer sobre um eventual roubo de um computador de trabalho por parte de Frederico Pinheiro, quer sobre alegadas agressões que este terá praticado no ministério, como chegou a ser noticiado. As alegadas vítimas terão sido uma chefe de gabinete e duas assessoras.

O JN questionou o ministério sobre estas duas situações mas, até ao momento, não teve resposta.