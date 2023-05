Chefe de gabinete confirma que acionou Secretas

A chefe de gabinete de João Galamba relatou aos deputados, esta quarta-feira, que tentou contactar o SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa), para reportar o alegado roubo de um computador do Estado por Frederico Pinheiro. Mais tarde, disse, recebeu uma chamada do SIS (Serviço de Informações de Segurança) sobre o mesmo assunto. Eugénia Correia, que está a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, garante ter "indicações anteriores" de que é assim que se deve proceder.

O acionamento do SIS está ser alvo de várias perguntas pelos deputados da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, depois de cinco horas de audição a Frederico Pinheiro, o adjunto exonerado por João Galamba. Eugénia Correia referiu que "pediu uma chamada para o SIRP" e recebeu outra do SIS. O conteúdo da chamada serviria para informar que tinha sido levado um computador do Estado, com documentos classificados, onde constavam "informação relevante" sobre a TAP.

Eugénia Correia explicou que, por trabalhar na área das Infraestruturas, vista como "crítica" para o país, "tem indicações para atuar", nomeadamente ligar ao SIRP, quando há situações de "eventual risco". A secretária do ministério ligou para a secretaria-geral do Conselho de Ministros para ter o contacto do SIRP. Eugénia Correia foi contactada mais tarde, segundo a sua versão, pelo SIS para reportar o que tinha acontecido no ministério. Escusou-se a dar mais detalhes sobre o assunto, remetendo as explicações para a reunião que aconteceu à porta fechada com os deputados e os responsáveis das Secretas.

A chefe de gabinete rejeita, como afirmou Frederico Pinheiro na anterior audição, que um elemento do ministério tenha mexido no telemóvel do ex-adjunto. Na sua versão dos factos foi Frederico Pinheiro que pediu ajuda a um técnico de informática para recuperar as mensagens trocadas com a então CEO da TAP, a propósito da reunião de Christine Ourmières-Widener com os deputados socialistas. Pelo contrário, o ex-adjunto alega que todo o arquivo e mensagens no WhatsApp foram eliminadas propositadamente.

Sobre o episódio das alegadas agressões, no dia 26 de abril, no edifício do ministério, Eugénia Correia relata ter agarrado a mochila de Frederico Pinheiro, onde estava o computador do Estado. O ex-adjunto, conta a chefe de gabinete de Galamba, deu-lhe um "murro". Paula Lagarto, uma das assessoras do ministério, que agarrou também a mochila do ex-adjunto, "recebeu vários murros". Depois há ainda uma outra assessora, Rita Penela, que tenta impedir que o membro exonerado leve o equipamento.

Eugénia Correia aponta que Frederico Pinheiro não tinha legitimidade para levar o computador do Estado, porque não era um bem "pessoal". A chefe de gabinete diz que João Galamba, que também contactou a PSP, foi informado do que tinha acontecido na tutela após as agressões.

Além de Frederico Pinheiro, que contactou as autoridades, Eugénia Correia afirma que houve "duas chamadas para o 112" pelo segurança do edifício, uma chamada pelo 112 por Rita Penela e uma chamada para a PSP pela engenheira Cátia Rosas, técnica especialista do ministério. Eugénia Correia diz não saber quem impediu a saída de Frederico Pinheiro do edifício da tutela.

Os elementos do gabinete de João Galamba refugiaram-se na casa de banho, depois de ouvirem "barulhos" na entrada do edifício, onde ainda estaria Frederico Pinheiro. Foi naquele local, segundo Eugénia Correia, que esperaram pela chegada das autoridades.