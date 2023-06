Galamba vaiado à chegada às comemorações do 10 de Junho

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi vaiado pelos populares que se juntaram para assistir às comemorações do 10 de Junho, na Régua.

O ministro das Infraestruturas ouviu duras palavras dos populares, que gritaram "ganha vergonha", "vai embora" e "vai trabalhar".

João Galamba chegou acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e também pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Ao lado dos três, acompanhava-os a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

A polémica do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, e a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ministério continuam a ser alvo de críticas.

Na sexta-feira, Luís Montenegro disse, em carta enviada ao primeiro-ministro, que o partido iria retirar confiança política às Secretas, caso a secretária-geral do Sistema de Informações da República (SIRP) não fosse demitida.

António Costa respondeu ao presidente social-democrata: recusou demitir a secretária-geral do SIRP e acusou Montenegro de fazer combate político com as Secretas portuguesas.

No local das cerimónias do 10 de Junho, em Peso da Régua, minutos depois da chegada do ministro das Infraestruturas, o primeiro-ministro António Costa e o presidente da República foram aplaudidos pelos populares

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas decorrem, este sábado, no Peso da Régua, com a presença de altas entidades, como membros do Governo, das Forças Armadas e de diversos elementos dos partidos da Oposição.