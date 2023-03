Campo Maior e o país despedem-se de Rui Nabeiro

JN/Agências 21 Março 2023 às 14:40 Facebook

Milhares de pessoas, incluindo várias personalidade políticas do país, como Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, marcaram presença, nesta terça-feira, no funeral do empresário Rui Nabeiro, em Campo Maior.

A eucaristia, na Igreja Matriz de Campo Maior, foi presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho.

Durante a missa, a fadista Carminho interpretou uma música de que Rui Nabeiro gostava, intitulada "Estrela", e o Coro Gulbenkian interpretou "Eu quero é viver", de António Variações.

A missa de corpo presente foi transmitida para o exterior da igreja através de um ecrã gigante para que os muitos populares concentrados na praça possam assistir à mesma.

O cortejo fúnebre segue, depois, em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.