03 Dezembro 2018 às 19:22 Facebook

Twitter

Os bombeiros sapadores e municipais manifestaram-se, esta segunda-feira, em Lisboa, contra as propostas do Governo que regulam a carreira e o regime de aposentação dos bombeiros da administração central, regional e local. O protesto, marcado pelas palavras de ordem "deixa arder", culminou no anúncio de uma greve de 15 dias, a realizar entre 19 de dezembro e dois de janeiro.