Milhares de elementos das forças e serviços de segurança concentraram-se esta quinta-feira em frente à Assembleia da República, em Lisboa. Os protestantes levaram cartazes e bandeiras e derrubaram as grades que separam o fundo da escadaria do edifício.

Várias filas de elementos do Corpo de Intervenção da PSP, compostas por dezenas de agentes, ocuparam a escadaria do parlamento para evitar que os manifestantes rompessem o cordão policial e entrassem no edifício.