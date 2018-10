31 Outubro 2018 às 16:18 Facebook

Twitter

Novo Plano da Orla Costeira prevê derrubes em 14 núcleos habitacionais de Viana, Esposende, Póvoa, Vila do Conde, Matosinhos, Gaia e Espinho. Edifício Transparente, no Parque da Cidade do Porto, também está na lista negra da Agência do Ambiente. Veja alguns dos edifícios marcados para demolição entre Caminha e Espinho.