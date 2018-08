27 Agosto 2018 às 19:24 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta segunda-feira na praia fluvial da Louçainha, em Penela, onde tirou as habituais selfies e fotografias com a população e mergulhou acompanhado de algumas crianças que se encontravam no local, apesar de o tempo estar nublado e com alguma chuva. "A chuva já intimidou, mas agora está ótimo", disse.