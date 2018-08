13 Maio 2018 às 11:00 Facebook

Milhares de peregrinos participaram no sábado na peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima, um ano depois do Centenário das Aparições, da visita do Papa Francisco e da canonização de Francisco e Jacinta Marto. A Procissão das Velas foi um dos pontos altos das cerimónias.