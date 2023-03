JN 19 Março 2023 às 17:13 Facebook

Rui Nabeiro faz parte da história da economia portuguesa. Mas é muito mais do que isso. Teve sempre profunda ligação à sua terra, fosse como presidente da Câmara de Campo Maior, fosse como líder do clube de futebol da terra, o Campomaiorense. Emprestou o seu nome a diversas causas sociais e económicas. Foi um destacado apoiantes do PS. E cruzou-se com as principais figuras políticas do país no último meio século.