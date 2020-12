Gamers portugueses jogam para angariar doações

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 17:25 Facebook

O projeto "Jogar para Ajudar" foi criado em colaboração com 15 gamers portugueses e visa angariar donativos para o Banco Alimentar.

No canal de YouTube dos "Amigos do Sofá", vai ser transmitido em direto, este sábado, um vídeo em que os participantes vão leiloar artigos e fazer um apelo à doação de alimentos ao Banco Alimentar. O vídeo não tem uma duração predefinida - irá seguir as diretrizes de temas pensados para orientar uma conversa sobre videojogos. O canal capta as atenções dos jovens gamers, mas também de camadas entre os 30 e 60 anos. Em conversa com o "Jornal de Notícias", Ivo Paiva, coordenador do projeto, diz que os mais velhos assistem ao canal por haver muita "conversa sobre a altura dourada do gaming, no início dos anos 80".

Com 886 subscritores no YouTube, os Amigos do Sofá consideram-se "um canal relativamente pequeno", mas Ivo admite que a comunidade de gaming portuguesa é "unida". Foi possível garantir a participação de outros 14 gamers, e a resposta à proposta "foi quase de imediato um sim". Todos se mostraram "recetivos" e "muito entusiasmados" com a iniciativa.

"Com a situação do covid-19, que foi o que motivou a criação do canal, vimos que havia muita gente que não tinha o que comer", conta Ivo. O que surgiu como um "acaso" acabou por se tornar numa campanha organizada em parceria com o próprio Banco Alimentar. A organização ficou interessada no projeto, e rapidamente se finalizaram os detalhes da angariação. Ivo diz que todos os donativos vão "passar diretamente para o Banco", de maneira a facilitar as transações. Apesar de não terem estabelecido um objetivo para as doações a obter, os gamers dizem que vão "tentar chegar ao máximo que conseguimos". Mas há um objetivo que se mantém: "não deixar que morra aqui, manter a iniciativa anualmente e incentivar outros canais".

Durante a transmissão de sábado, a ideia da organização de conteúdo é deixar "acontecer de forma natural", mantendo o conteúdo habitual do canal, numa "conversa que os subscritores gostam de ouvir". A estratégia indicada por Ivo é "dinamizar" a conversa, e fazer apelos discretos à doação de alimentos, sem "massacrar" os telespectadores.

Para além do apelo que será feito a quem assistir à transmissão, serão feitos vários leilões de artigos doados aos Amigos do Sofá, como uma consola Sega Saturn, e uma edição especial dos 15 anos do jogo World of Warcraft. Todas as verbas dos leilões serão doadas ao Banco Alimentar. Ivo refere que há, ainda, empresas envolvidas na doação de artigos.

Esta iniciativa já foi mencionada em algumas comunidades estrangeiras, como no Brasil e em Espanha. A transmissão em direto será no canal de YouTube dos "Amigos do Sofá", e está marcada para as 21h de sábado, dia 19.