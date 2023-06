Fumo dos fogos no Canadá chega no domingo a Portugal

JN Hoje às 18:26 Facebook

Gases poluentes, principalmente monóxido de carbono, emitidos dos incêndios florestais no Canadá estão a ser transportados pelo vento em direção à Península Ibérica, onde deverão chegar no próximo domingo, 18 de junho. Estes gases já chegaram à região dos Açores, na terça-feira.

Em causa está uma circulação ciclónica, associada a uma depressão, que "terá promovido o transporte a larga escala destes poluentes, principalmente monóxido de carbono, ao longo do Atlântico Norte", lê-se num comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a mesma nota, as concentrações dos poluentes que chegaram aos Açores "são inferiores aos limites legais" e "não deverão representar qualquer ameaça para a saúde humana". Os gases que deverão chegar à Península Ibérica serão menores do que nos Açores.

O Canadá está a ser afetado por uma vaga de grandes incêndios florestais, sendo que os 140 operacionais portugueses vão intervir na província do Quebec. Na semana passada, o Instituto Norueguês de Investigação Ambiental e do Clima (NILU) confirmou a presença de partículas com origem nestes incêndios em amostras de ar recolhidas a sul da Noruega.