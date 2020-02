Gasta-se cada vez mais nos festejos do Carnaval

Salomé Filipe com C.S., J.P.C., F.P. e M.S. Hoje às 10:51 Facebook

Três milhões de euros já não chegam para pagar o total das festas nas cidades que mais apostam em programas carnavalescos.

Este ano, vai gastar-se mais dinheiro nos carnavais, de norte a sul do país. Os orçamentos apontam para que, no total, as oito cidades que mais apostam na folia - Ovar, Estarreja, Mealhada, Figueira da Foz, Torres Vedras, Loulé, Sesimbra e Funchal - gastem uma verba superior a três milhões de euros. As câmaras continuam a ser as principais financiadoras dos programas carnavalescos, mas, em algumas cidades, são associações a tomar as rédeas da organização dos festejos. No final, todos têm um desejo comum: que não chova, para que a quebra nas bilheteiras não cause prejuízos elevados. Este ano, quebra-se a tradição e o sol vai brilhar e as temperaturas vão subir.

O mais caro