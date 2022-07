Genéricos em risco de rutura se Governo não ajudar nos custos de produção

Inês Schreck Hoje às 07:11 Facebook

Com os custos de produção a disparar e os preços de venda fixos, há medicamentos genéricos que estão a dar prejuízo ao fabricante e podem, a qualquer momento, deixar de ser produzidos.

No dia em que se assinalam 30 anos sobre o início da comercialização de genéricos no país, a associação que representa o setor alerta para a ameaça iminente e pede ao Governo medidas urgentes.

As empresas não aguentam ter produtos com margem negativa muito tempo e, por isso, é inevitável que interrompam a produção, refere a presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Apogen). Maria do Carmo Neves frisa que "não há margem para esperar mais tempo" e teme o pior se as medidas tardarem.