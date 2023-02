Genéricos permitem poupar 509 milhões de euros

Poupança para os utentes e o Estado voltou a crescer e foi a maior dos últimos 12 anos. Mas quota está estagnada.

Os utentes e o Estado pouparam mais de 509 milhões de euros com a compra de medicamentos genéricos em 2022. Corresponde a mais 30,3 milhões face a 2021, sendo a poupança mais alta registada nos últimos 12 anos. As contas são da Associação Nacional das Farmácias (ANF) e da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Apogen). No ano passado, foram dispensados cerca de 102 milhões de unidades de genéricos nas farmácias comunitárias. Representa um crescimento de 10,7% face a 2021.

"Há uma poupança para todos. Para o cidadão, porque compra, a preços inferiores, um medicamento com a mesma eficácia, segurança e qualidade. E há um aumento da sustentabilidade para o pagador principal, que é o Serviço Nacional de Saúde [SNS]", notou Maria do Carmo Neves, presidente da Apogen, sublinhando que mais de 70% das patologias podem ser tratadas com medicamentos genéricos.