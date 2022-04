Gerações unidas pela liberdade e contra a guerra no desfile de Lisboa

Desfile do 25 de Abril em Lisboa marcado por várias mensagens alusivas ao fim da guerra.

Na estação de metro Marquês de Pombal, em Lisboa, ao início da tarde desta segunda-feira, as carruagens esvaziaram-se de centenas de pessoas com cravos vermelhos ao peito, na cabeça ou em carrinhos de bebé. Perto das 15 horas já eram milhares os que se preparavam para desceram a Avenida da Liberdade pela primeira vez sem quaisquer restrições após o início da pandemia. Da rotunda do Marquês de Pombal aos Restauradores, voltou a sentir-se o fulgor do tradicional desfile do 25 de Abril, que este ano foi marcado por novas mensagens alusivas à guerra na Ucrânia.

"Todos somos ucranianos", "Não há guerra, Putin fora da Ucrânia, não à Nato", "Nato fábrica da morte" ou "Pela paz" foram alguns dos cartazes empunhados por partidos políticos e pessoas a título individual, esta tarde de segunda-feira, na Avenida da Liberdade. Catarina Martins, 21 anos, foi com a irmã, Mariana, 19 anos, celebrar a liberdade e lembrar o que a condiciona.

"A guerra é a privação da liberdade. Não podemos esquecer o verdadeiro significado do 25 de Abril, ainda mais agora", partilhou a estudante universitária. Uma mensagem muito presente em quase todas as associações e partidos políticos, entre os quais Bloco de Esquerda, Juventude Comunista e Iniciativa Liberal, que desceram a Avenida.

A precariedade, a falta de habitação, as pensões dos reformados, o pouco investimento na cultura e na saúde e o clima foram outros dos temas mais presentes no desfile, no qual o que mais se ouviu foi "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais".

Chaimites atraem crianças

Pouco antes das 15, hora marcada para o início do cortejo, as chaimites da Associação 25 de Abril foram a principal atração dos mais novos. Dezenas de crianças subiram para o símbolo da Revolução dos Cravos para tirarem uma fotografia. Uma delas foi Álvaro Martins, 4 anos, filho de Carlos, 34 anos. "Acho importante trazê-lo para ele saber quem lutou pela liberdade e o que custou conquistá-la", explica o pai.

Miguel Cordeiro, 42, também levou a filha, Clara de 6 anos. Quando o JN lhe pergunta porque está ali ou o que foi o 25 de Abril, Clara apenas sorri. O pai vai garantir que ela vai saber responder. "As crianças vão crescer com um branqueamento desta parte da história, porque cada vez mais se leciona de forma diferente nas escolas. A extrema-direita, que está a crescer, quer apagar o 25 de Abril. Tento não a fazer esquecer, mas pode não chegar", partilha.

A mãe de Miguel, Paula Sousa, 71 anos, nunca faltou a um desfile e sente o mesmo. "Os nossos direitos e a democracia estão cada vez mais ameaçados, corremos o risco de voltar atrás", receia. Alfredo Fernandes, 94 anos, também nunca falhou o 25 de Abril. "Passou-se muita fome antes de 1974, hoje é um paraíso comparativamente a esse período. Ainda assim podia estar muito melhor", acredita o nonagenário, que segurava a bandeira de Portugal, num cortejo que contou com a presença de figuras como a líder do BE, Catarina Martins, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, o deputado comunista João Ferreira, entre outros.

Iniciativa Liberal à parte

Num desfile à parte, o líder do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, acompanhado pela embaixadora da Ucrânia, e mais de uma centena de simpatizantes do partido, começou a desfilar na Avenida Fontes Pereira de Melo. Com pouco mais de uma dezena de bandeiras ucranianas e algumas da União Europeia, o desfile foi marcado por mensagens de apoio aos ucranianos e contra Putin."Comunismo é ditadura" ou "Todos somos ucranianos" foram algumas das palavras de ordem. O cortejo só avançou quando o tradicional desfile do 25 de Abril já estava praticamente no fim.