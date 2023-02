Gestão comum para mais sete hospitais e centros de saúde

Norte terá mais três unidades locais de saúde e Lisboa e Vale do Tejo arranca com quatro. Modelo integrado abrangerá 25% da população.

O modelo que junta hospitais e centros de saúde debaixo da mesma estrutura de gestão para melhorar a resposta aos utentes vai servir um quarto da população portuguesa. Dois meses depois do anúncio da criação de cinco novas unidades locais de saúde (ULS), a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) deu início aos trabalhos para a elaboração dos planos de negócios de sete novas ULS, das quais três no Norte e quatro em Lisboa e Vale do Tejo.

No Norte, região pioneira no modelo, vai avançar a ULS da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, a ULS do Médio Ave e a ULS de Braga. Na prática, os agrupamentos de centros de saúde (ACeS) daqueles concelhos passam a ter uma gestão integrada com os respetivos hospitais.