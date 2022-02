Gestão de condomínios "não pode ser um hobby, requer profissionalismo"

Hugo Silva Hoje às 08:22 Facebook

Gestor defende regulação do setor da gestão de condomínios e admite que se fazem "muitas asneiras", porque qualquer pessoa pode abrir uma empresa.

Fernando Silva, com mais de 20 anos de experiência na gestão de condomínios, não tem dúvidas: "Isto não pode ser um hobby, é uma atividade que requer profissionalismo". A complexidade do trabalho não se compadece com meios termos e continua a haver muitas empresas sem qualquer qualificação a operar, mantendo o setor sob um manto de desconfiança. Até porque é uma área que "movimenta muito dinheiro".