Gestão dos centros de saúde aceite por 80 câmaras até julho

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que estão a ser corrigidas as debilidades encontradas no processo de descentralização de competências na área da saúde, prevendo-se que o número de câmaras municipais a gerir os centros de saúde seja de 80 até ao final do atual semestre. Na Ação Social, 196 municípios só assumem a 1 de janeiro.

A Câmara Municipal de Portel foi a primeira a receber as competências do Estado na área da saúde, a 28 de dezembro de 2020. Desde essa data, mais 31 municípios seguiram-lhe o exemplo e o objetivo de Marta Temido é corrigir os problemas para chegar às 80 adesões até julho. "Assumindo que vamos fazer essas correções, estamos em crer que conseguiremos ter no final do primeiro semestre cerca de 80 municípios transferidos", revelou a ministra, esta semana, na audição parlamentar a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Entre os vários problemas apontados pelas câmaras ao processo de descentralização na saúde estão discrepâncias nas transferências de verbas e funcionários, edifícios sem contrato de arrendamento ou sem registo, muitos imóveis degradados e a recusa dos profissionais de saúde em conduzirem veículos das câmaras.