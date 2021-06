Gestor português condecorado pela rainha Isabel II com título de "Sir"

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

O gestor português do setor da banca António Horta-Osório foi hoje condecorado pela Rainha Isabel II com o grau de cavaleiro da Ordem do Império britânico, passando a ter direito ao título de "Sir" antes do nome.

O antigo presidente-executivo do banco Lloyds foi reconhecido pela monarca pelo "serviço importante para os contribuintes do Reino Unido nos últimos 10 anos, liderando o Lloyds Banking Group da beira do colapso de volta à lucratividade". O esforço para colocar o cliente no centro das preocupações do banco, a criação de uma cultura de maior equidade e responsabilidade social também são referidos, nomeadamente na promoção de minorias e mulheres para cargos de administração. O português liderou também o processo de reprivatização do banco, que era 43% detido pelo Estado quando entrou em funções, em 2011, na sequência do apoio dado durante a crise financeira de 2008.

Atualmente, o Lloyds já é o maior banco digital do Reino Unido, com mais de 16 milhões de clientes digitais, e o único com uma plataforma integrada de produtos financeiros, incluindo produtos bancários e de seguros, e tem a maior base acionista do país com mais de 2,4 milhões de acionistas.

"O progresso que ele impulsionou no banco permitiu ao Ministério das Finanças restituir o banco totalmente ao setor privado, devolvendo 21,2 mil milhões de libras (24,7 mil milhões de euros) ao contribuinte: 900 milhões de libras (1.050 mil milhões de euros) a mais do que o originalmente investido", vinca a nota de reconhecimento.

Horta-Osório assumiu a liderança do Lloyds Bank em março de 2011, a convite do Governo inglês e do ministro das Finanças, George Osborne, para recuperar o banco na sequência da aquisição pelo Lloyds do HBOS (outro banco britânico), e que levou à entrada do Estado no capital, ficando com 39%. Após cessar funções no Lloyds em abril, António Horta-Osório assumiu o cargo de presidente do conselho de administração do Credit Suisse, terminando 28 anos a desempenhar funções executivas na banca, como presidente da comissão executiva, primeiro no Santander e depois no Lloyds Bank. A carreira do gestor começou no Citibank, em 1987, a que se seguiu a Goldman Sachs, em Nova Iorque e Londres. Em 1993, foi convidado por Emilio Botín para o Santander, tendo criado o Banco Santander de Negócios Portugal, tornando-se vice-presidente executivo do grupo Santander em 1999.

"Reflete os esforços de muitos milhares de colegas"

Numa declaração emitida após a condecoração, Antonio Horta-Osorio disse estar "profundamente honrado em receber uma distinção tão prestigiosa". "Passei mais da metade da minha vida profissional no Reino Unido e foi um grande privilégio ter liderado o Lloyds Banking Group por uma década. Embora seja um reconhecimento pessoal, gostaria de pensar que reflete os esforços de muitos milhares de colegas", acrescentou.

A distinção foi anunciada na Lista de Condecorações anuais atribuídas por ocasião do aniversário oficial da monarca - celebrado hoje, embora tenha completado 95 anos em abril -, que inclui vários tipos de profissionais, desde o setor da saúde a políticos, artistas, desportistas ou cidadãos comuns que prestaram serviço à comunidade. Este ano, muitas são reconhecidas pelo trabalho durante a pandemia covid-19, nomeadamente cientistas como Andrew Pollard, da Universidade de Oxford, e Sarah Gilbert, que estiveram envolvidos no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca.

O título de Cavaleiro é dos mais altos da Ordem do Império Britânico, tal como o de Dama, atribuído em 2010 à pintora Paula Rego.