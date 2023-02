Gestores hospitalares recusam rever a carreira só em 2025

Proposta do Governo indignou profissionais que esperam há mais de 20 anos por negociação. "Tudo tem um limite".

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) recusa a proposta do Governo de atirar para o final da legislatura a revisão da carreira daqueles profissionais que gerem serviços, unidades e departamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Se a negociação for adiada para 2025, trará "graves problemas para os hospitais" e "serão os doentes os mais prejudicados".

À espera da negociação há mais de 20 anos, os administradores hospitalares ficaram indignados com a proposta do Governo, apresentada anteontem pela secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, numa reunião com os sindicatos do setor. "Não aceitamos este calendário de negociação, exigimos trabalhar de forma enquadrada na lei e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o Governo entenda a importância e prioridade desta carreira", realça a APAH num comunicado.