Gestores hospitalares vão a votos com revisão da carreira em cima da mesa

Corrigir o impasse da falta de revisão da carreira e dar mais visibilidade à profissão de administrador hospitalar, que vai muito além dos lugares de topo nos conselhos de administração dos hospitais, são as prioridades dos dois candidatos à liderança da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que vai a votos terça-feira.

Criada em 1980, a carreira de administrador hospitalar nunca foi revista, prejudicando a progressão destes profissionais que fizeram formação específica para gerir serviços e departamentos intermédios nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Xavier Barreto é o candidato da continuidade, mas com "vontade de renovar". Administrador hospitalar do Centro Hospitalar de S. João (diretor do Centro de Ambulatório), foi o braço direito do atual líder, nos últimos três anos, e conta com o apoio de Alexandre Lourenço. Xavier Barreto entende que a APAH deve continuar a "discutir problemas e a apresentar soluções, como têm feito" e aponta a revisão da carreira como primeira prioridade.