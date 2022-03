Gestos solidários dão emprego, um lar e controlam desespero

Carla Soares Hoje às 09:23 Facebook

Multiplicam-se os pedidos de ajuda de um lado, bem como as ofertas de alojamento e de trabalho do outro, seja por iniciativa própria ou via plataformas que criam pontes entre quem disponibiliza apoio e os ucranianos, estejam no seu país, em fuga ou em Portugal. E há ajuda psicológica contra o desespero de quem tem familiares em perigo.

O caso do empresário de Felgueiras que escreveu a António Costa a prometer emprego aos ucranianos, a ajuda dos notários para os cidadãos com filhos menores que precisam de enviar autorizações de viagem e a oferta de alojamento de misericórdias, entre outros setores, são apenas alguns exemplos de uma sociedade mobilizada.

Produtor de solas escreve a Costa para empregar ucranianos