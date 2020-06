Ginásios abrem com menos gente nas aulas e sem banhos

Ontem às 22:10, atualizado hoje às 03:10 Facebook

Ausência de duches é uma "restrição" que associação quer ver resolvida

Os ginásios abriram, segunda-feira, com um maior distanciamento entre desportistas, aulas com menos gente e balneários fechados. Uma restrição que a Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) espera ver resolvida em breve.

"Esta é uma restrição de "primeira linha" que tem de ser resolvida", diz José Carlos Reis da AGAP notando que a questão dos banhos é "fundamental". "Os clubes, situados nas zonas residenciais tiveram mais gente do que estavam à espera, e os que estão localizados em regiões empresariais tiveram menos do que esperavam", nota. "Não há duches, as pessoas não puderam ir treinar e trabalhar a seguir", acrescenta.

Essa limitação junta-se a outras que os ginásios tiveram de integrar nas suas rotinas para poderem começar a funcionar. E, se há quem não vá treinar porque faltam os balneários, também há quem não visse a hora das academias regressarem à actividade. "Durante estes dois meses e meio fui treinando em casa, mas senti falta do convívio e das máquinas, por isso decidi vir logo hoje [ontem]", contou Beatriz que frequenta o ginásio Status em Famalicão.

Aqui muitos foram os clientes que visitaram o ginásio para conhecer as medidas adotadas, e por isso o responsável, Simão Carneiro acha que agora que lhes foi explicado não tardarão em começar a frequentar o clube outra vez.

No caso do Fitness Up da Trofa, até ao final do dia de ontem, a afluência teve uma diminuição de cerca de 25%, na duas primeiras horas da manhã. Esta semana ainda não haverá aulas de grupo, que vão sofrer uma redução do número de alunos, e serão agora de 30 minutos para permitir a ventilação necessária, e a existência de um maior número de aulas. Tinham cerca de 20 alunos, e passarão agora a ter oito como lotação máxima.

De resto, as marcações no chão e a disposição das bicicletas prontas a usar indicam os locais que os desportistas deverão ocupar de forma a que o distanciamento seja respeitado. "Já tínhamos adotado grande parte das normas", referiu Vitor Santos, director técnico do Fitness Up explicando que depois de publicadas as normas da DGS tiveram apenas de interditar os balneários e ampliar o distanciamento entre zonas de treino.

Regras que João Oliveira cumpria durante o treino pelo qual esperava há muito. "Estava um bocado ansioso que o ginásio abrisse, e claro que tenho sempre algum receio mas com as alterações introduzidas e se cada um cumprir não haverá problemas", vaticinou.