Ginástica no hospital para dar saúde aos profissionais

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga tem "ginásios" por todo o lado. Num corredor ou enfermaria há uma equipa que reabilita o corpo e o ânimo.

Começam por rodar a cabeça, com cuidado para não forçar a cervical. Seguem-se exercícios de alongamento, equilíbrio, relaxamento, entre muitos outros. O "ginásio" é improvisado no corredor ou num outro espaço do serviço de medicina intensiva do hospital de Aveiro e os alunos desta aula são os médicos, enfermeiros, assistentes e administrativos que ali trabalham.

Não dura mais de 10 minutos mas os doentes continuam a ser a prioridade e não ficam desamparados. "Os equipamentos têm alarmes e estamos a segundos dos doentes, não abandonamos a unidade em momento algum. A tranquilidade dos doentes também é resguardada", assegura Carlos Jorge Simões, o enfermeiro gestor daquele serviço.