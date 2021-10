Girl Move: a organização portuguesa distinguida pela UNESCO

Diana Cardoso Hoje às 16:00 Facebook

Pela primeira vez, uma organização portuguesa "Girl Move Academy" ganhou o prémio da UNESCO para a "Educação de Raparigas e Mulheres 2021". O acompanhamento feito por jovens mulheres licenciadas a raparigas do ensino básico em Moçambique foi a metodologia "inovadora" e "eficaz" distinguida.

A Academia, que desenvolve a sua ação em Moçambique, trabalha com base em círculos de mentoria intergeracionais, em que várias jovens se inspiram umas às outras, podendo dar e receber mentoria. As raparigas conseguem "reforçar as suas competências e autoconfiança, criando empatia com raparigas mais novas", afirmou Marta Figueiredo, diretora do projeto Girl Move.

A liderança feminina é, assim, "um modelo de referência", prosseguiu. O principal objetivo é fazer a mudança, com a criação desses modelos de referência para que uma rapariga "que vê a mãe solteira, com vários filhos, à margem da sociedade" tenha outra alternativa e siga outro exemplo, disse Marta Figueiredo ao JN. O "abandono escolar", a "gravidez precoce" e o "casamento prematuro", que constituem um grande risco nas jovens moçambicanas entre os 12 e os 15 anos, é o que se pretende combater, concluiu.

"Change", "Lead" e "Believe" são os 3 programas que a "Girl Move" desenvolve. O primeiro destina-se a raparigas entre os 20 e os 30 anos já licenciadas, finalistas ou mestres. O "Lead" tem como alvo jovens universitárias e o programa "Believe" destina-se a adolescentes entre os 12 e os 15 anos de idade.

Jessica Matavel, de 24 anos, natural de Maputo, foi "girl mover", tendo-se candidatado ao programa "Change" da academia em 2019. Quando se candidatou à Academia, Jéssica já estava licenciada em Engenharia e Gestão de Recursos Petrolíferos. Foi através de uma das suas alunas de inglês que tomou conhecimento do programa, que lhe chamou à atenção por parecer "interessante e desafiador".

A primeira fase do programa foca-se em "desapegar de tudo o que não nos ajuda a progredir para nos tornarmos mais fortes emocionalmente". Numa segunda etapa, o objetivo é "descobrir melhor o mundo à nossa volta", o "conhecimento da comunidade" através de uma "emersão" nesta, referiu Jéssica Matavel ao JN a partir de Moçambique.

Uma das suas experiências foi passar um dia com uma família de Nampula, para "dar a conhecer" o projeto e "conhecer a comunidade". Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são transpostos para o terreno, para junto das pessoas locais. "Queremos ser 'problem solvers', mas queremos que a comunidade seja independente", ou seja, que tenha os seus próprios meios de desenvolvimento, afirmou a jovem.

70% da população sem luz

No seu caso, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assenta na importância da área da energia. Jéssica constata que "o mundo está a passar por uma fase desafiadora. Vejo no país uma diversidade grande de recursos. É necessária uma transição energética mais sustentável através de energias renováveis e limpas." Um dos seus objetivos é resolver o fraco acesso à eletricidade em Moçambique. "Temos uma matriz vasta em energia. É um paradoxo só 70% da população não ter acesso à eletricidade". Resolvendo este problema, pode-se "trazer dignidade às pessoas, novas infraestruturas e oportunidades de negócio".

À medida que vamos crescendo, vamos desenvolvendo projetos, prosseguiu. A "interação" entre as jovens mulheres está sempre presente, sendo que os vários programas "Change", "Lead" e "Belive" se interligam. A experiência internacional é a última fase do programa, que permitiu a Jéssica conhecer uma família portuguesa e fazer estágio numa empresa em Portugal na sua área de estudo. São vários os parceiros da "Girl Move" desde universidades a empresas portuguesas. Segundo a jovem, nesta fase é importante "aprender o que o mundo fora de Moçambique tem feito para depois implementar no país".

O contacto com as famílias é fundamental. "Cria-se uma aproximação também com as famílias [das girl movers] porque são pessoas desconhecidas que entram na vida de uma adolescente", declarou a girl mover ao JN. "Tive sempre muito apoio da minha família" no tempo em que esteve fora de casa. O que não seria possível sem a "confiança entre as girl movers e a Associação", que faz um "esclarecimento do projeto, dá a conhecer a equipa às famílias", disse.

O que distingue a Girl Move das outras academias, ou seja, das universidades, é a capacidade de "resolver inseguranças que a academia normal não é capaz", diz Jéssica Matavel. E uma das vantagens é poder "partilhar aprendizagem e experiência com pessoas de liderança" e o envolvimento de "diferentes faixas etárias". As raparigas que entram para a Girl Move muitas das vezes "descobrem novas profissões que nunca ouviram falar". Em alguns casos o "caminho de liderança já vem a ser construído antes do programa".

Quando questionada sobre os impactos da Academia na sua vida profissional, Jéssica reconheceu que lhe permitiu traçar "o caminho mais claro" para a sua "carreira". O acompanhamento da sua mentora foi essencial, mostrando-lhe "outras oportunidades" além da "indústria petrolífera", incutindo-lhe o seu "interesse pelas energias renováveis", unindo as duas áreas. Hoje sente-se uma pessoa "mais confiante", com mais facilidade em "comunicar os seus objetivos" e com mais "possibilidades" amplificadas pelo estágio internacional.

Na Girl Move estabelecem-se "relações para a vida toda", garante Jéssica. Depois de terminarem os programas, "todas as girl movers continuam na Academia", como foi o seu caso. "Sei que consigo influenciar outras raparigas da mesma área, orientá-las", é assim que "consigo ver a mudança", concluiu.