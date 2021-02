Global Media Group debate um ano de covid-19 em emissão especial

JN Hoje às 19:17 Facebook

Quando passa um ano desde o início da pandemia em Portugal, o JN e os principais títulos do Global Media Group lançam um olhar sobre o futuro do país, numa arrojada emissão conjunta.

A emissão, que assinala um ano desde que o primeiro caso de covid-19 foi detetado no país, será transmitida em simultâneo, na próxima segunda-feira, a partir das 9.30 horas, nos sites do "Jornal de Notícias", "Diário de Notícias", "Dinheiro Vivo", "O Jogo" e TSF.

Nesta operação inédita, emitida a partir das várias redações, vai ser avaliado o impacto do vírus na vida do país, com o depoimento do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os testemunhos dos protagonistas do combate à pandemia e reportagens sobre as consequências da crise social, económica e sanitária, numa perspetiva sobre o futuro.

A partir da redação do JN, vão ser debatidas as consequências na educação e as desigualdades sociais causadas pela pandemia. No DN, o foco será o futuro da vida política e, na redação do "Dinheiro Vivo", debater-se-ão as respostas que se podem esperar da economia. A esperança que podemos ter na ciência e na saúde vai ser o tema no estúdio da TSF e o impacto no desporto será analisado numa entrevista do jornal "O Jogo" ao selecionador nacional, Fernando Santos.

Tiago Brandão Rodrigues (ministro da Educação), Mónica Bettencourt-Dias (diretora do Instituto Gulbenkian da Ciência), Ana Valverde (diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca), Luís Marques Mendes (advogado e comentador), António Costa Pinto (politólogo), António Saraiva (presidente da CIP), José Gil (filósofo) e João Duque (economista) são algumas das personalidades que participarão na iniciativa.

Concerto solidário de Manel Cruz

A emissão conjunta vai durar o dia inteiro e terminará com um concerto solidário do músico portuense Manel Cruz, também em direto a partir das 21 horas, com angariação de verbas para apoiar a União Audiovisual, associação de cariz social e cultural que se reuniu no início da crise causada pela covid-19 no setor.

Não perca, no site do JN, todos os trabalhos sobre um ano de pandemia - reportagens, vídeos, infografias, depoimentos e análises - que serão publicados até dia 18 de março. Duas edições especiais da revista "Notícias Magazine" (nas bancas com o JN ao domingo), retratarão o impacto nas diferentes áreas da sociedade.