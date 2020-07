Global Media Group doa 15 mil euros ao Banco Alimentar

J.N. Hoje às 15:16 Facebook

A Global Media Group doou 15 mil euros à rede Alimentar de Emergência, do Banco Alimentar. A doação resulta da iniciativa Causa 19, uma campanha publicitária que reservou ao apoio alimentar 19% das receitas angariadas entre abril e junho.

A Causa 19 envolveu as várias marcas do universo Global Media Group - como o Jornal de Notícias, O Jogo, a TSF, o Dinheiro Vivo ou o Diário de Notícias - e recolheu 14 097,86 euros, entregues no passado dia 6 de julho a Isabel Jonet, presidente da Federação dos Bancos Alimentares, por Luís Ferreira, diretor-geral comercial do grupo de media.

Na entrega simbólica do cheque, Isabel Jonet salientou a importância da Causa 19, desenvolvida por um grupo de media, "numa iniciativa de desenvolvimento sustentável". A campanha, disse, "permitiu angariar o equivalente a mais de 30 mil litros de leite, um produto fundamental na alimentação, com o qual vamos poder ajudar muitas pessoas."

Com a Causa 19, o Global Media Group quis ajudar os portugueses, que vivem tempos de dificuldades económicas devido à pandemia, ao mesmo tempo que recolheu receitas que permitiram a manutenção de um jornalismo de qualidade. Luís Ferreira assegurou que o Global Media Group foi "o primeiro grupo de media a lançar uma iniciativa deste género em Portugal" e prometeu que este foi "o primeiro de muitos projetos semelhantes". Em causa, afirmou, está "a responsabilidade acrescida dos grupos de comunicação social em fases como esta que estamos ainda a viver, não só no sentido de informar a população mas também promovendo e apoiando o trabalho de instituições de apoio social."

A iniciativa foi apoiada pelas seguintes marcas: Galp, REN, Câmara Municipal de Loures, Santos e Vale, CETELEM, DST Center, Federação Portuguesa de Táxi, Expense Reduction Analysts, ISTEC, Jogos Santa Casa, Discovery, ISEC (Universitas) e Fundação edp.