GNR de Águeda com sete infetados com covid-19

Subiu para sete o número de militares infetados com covid-19 no Destacamento da GNR de Águeda. Como o JN noticiou terça-feira, a informação inicial apontava para três elementos, mas ao início da noite de hoje, quarta-feira, fonte oficial confirmou que são sete: seis do Posto Territorial de Águeda e um do posto vizinho de Arrancada do Vouga.

O gabinete de comunicação da GNR explicou que os primeiros dois casos positivos foram confirmados na sexta-feira, dia 12, mas os dois militares "já estavam em isolamento desde o dia 9". Na sequência, no domingo, "foram testados todos os 21 militares que estiveram em contacto com os dois infetados". Destes 21, mais cinco deram positivos: quatro do posto de Águeda e um de Arrancada, "que interagiram entre si", diz a GNR. Os cinco foram igualmente "colocados em isolamento".

Os restantes militares de Águeda e Arrancada foram ontem testados e colocados em isolamento.

Desta forma, esclarece a GNR, no Posto Territorial de Águeda há seis casos positivos de um total de 52 testados, permanecendo 33 em isolamento. No posto de Arrancada do Vouga, há um positivo entre os 12 testados, estando seis em isolamento.

A GNR adianta que "não é possível determinar o exato momento da infeção, até porque alguns dos casos positivos eram assintomáticos". Lembra que nesta fase os contactos dos militares com o público "ocorrem sob proteção e com respeito do distanciamento social".