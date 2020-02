GNR detém 320 pessoas com taxa de álcool superior a 1,2 g/l

Diana Serra Garcia Hoje às 18:54 Facebook

Entre 21 e 25 de fevereiro, a GNR deteve na operação "Carnaval 2020" 320 pessoas por acusarem uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l. Foram efetuados 23.949 testes de álcool e registadas 7.172 multas em todo o território nacional.

Numa fiscalização que durou cinco dias, a GNR registou 7.172 contraordenações, entre as quais 1.771 por excesso de velocidade, 923 por condução sob o efeito de álcool, 517 por falta de inspeção automóvel, 405 por anomalias na iluminação e sinalização das viaturas, 283 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 213 por falta de seguro e 181 por utilização do telemóvel na condução.

Na noite de 22 de fevereiro, sábado de Carnaval, em Torres Vedras, a GNR identificou 51 condutores sem álcool no sangue e entregou-lhes o prémio 100% Cool. Os condutores foram premiados com Kits 100% Cool, "uma oferta que reconhece e valoriza o comportamento seguro e responsável ao volante.", explica uma nota da GNR

Este ano, em época de Carnaval, a GNR associou-se à iniciativa 100% Cool da ANEBE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, com a missão de "sensibilizar e premiar os condutores que apresentam 0,0% de taxa de álcool no sangue, reforçando assim, a prevenção e o combate à sinistralidade rodoviária relacionada com a relação entre o álcool e a condução", lê-se no comunicado.