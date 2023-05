GNR detetou 15 drones ilegais em Fátima

Maria Anabela Silva Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR detetou 15 drones ilegais durante a peregrinação do 13 de maio em Fátima. Desses, cinco equipamentos foram apreendidos com as infrações a serem agora comunicadas à Autoridade Nacional de Aviação Civil, com as coimas a variar entre os mil e os quatro mil euros.

Segundo o capitão João Loureço, do gabinete de Relações Públicas da GNR, as restantes situações detetadas aconteceram "em início de voo" e não foi possível identificar quem acionou os drones.

"Conseguimos perceber que tinham sido acionados, mas as pessoas não os colocaram no ar, o que não nos permitiu chegar até elas", adianta o capitão da GNR, revelando que houve um 16.º drone detetado. Neste caso, o equipamento estava autorizado a operar.

PUB

Com a operação Fátima Segura 2023 a decorrer até ao final do dia de domingo, o balanço provisório da GNR dá conta de 13 situações de pessoas dadas como desaparecidas, que foram posteriormente localizadas e encaminhadas para junto dos seus grupos e famílias. Foi ainda identificado um "falso pedinte".