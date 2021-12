GNR e PSP registam cinco mortes na estrada neste Natal

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:13 Facebook

Nesta época natalícia foram registados 1787 acidentes nas estradas de todo o país que provocaram 23 feridos graves e 510 feridos leves. Cinco pessoas perderam a vida.

A GNR dá conta, ainda, de 72 crimes e 3436 contraordenações, a maioria por excesso de velocidade. Já a PSP concretizou 157 detenções. As autoridades detiveram uma centena de automobilistas por conduzirem alcoolizados.

Desde o dia 20, no âmbito da operação "Festas em Segurança", a PSP foi chamada para 916 acidentes em Portugal Continental, dos quais resultaram 235 feridos leves, três feridos graves e uma morte. Na Madeira e nos Açores, contabilizam 119 sinistros, 27 feridos leves e um ferido grave.

Já a GNR, que tem em curso a operação "Natal e Ano Novo 2021" até 2 de janeiro, registou 752 acidentes, com quatro vítimas mortais, 19 feridos graves e 248 feridos leves em todo o país.

Na vertente da segurança rodoviária, a PSP fiscalizou, entre os dias 20 e 26 de dezembro, cerca de 19 mil viaturas, tendo sido detetados 556 casos de excesso de velocidade e 171 condutores a conduzirem sob o efeito de álcool. Das viaturas fiscalizadas, 207 circulavam sem inspeção e 50 não tinham seguro. Destacam-se, ainda, 62 contraordenações por uso do telemóvel durante a condução e 29 devido à não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança. Neste período, a PSP fez 157 detenções, sendo de destacar 46 por falta de carta de condução, 44 por condução sob o efeito do álcool e 35 por mandado de detenção.

A GNR, entre os dias 23 e 26 de dezembro, registou 72 crimes e 2 436 contraordenações. Do total, destacam-se 949 por excesso de velocidade e 248 por falta de inspeção periódica.

Foram emitidas 154 contraordenações por condução sob a influência de álcool (das quais 56 detenções por taxa crime igual ou superior a 1,2 g/l), 97 pela incorreta ou não utilização de cinto de segurança ou de sistemas de retenção, 90 por falta de seguro obrigatório e 74 por uso do telemóvel ao conduzir.

A terceira fase da operação Natal e Ano Novo decorrerá entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro. A GNR irá manter-se particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores como o excesso de velocidade, as manobras perigosas e a utilização indevida de telemóvel.