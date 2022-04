GNR já efetuou este ano 68 transportes de órgãos

Guilherme Lopes Hoje às 16:29 Facebook

A Guarda Nacional Republicana já efetuou, só este ano, 68 transportes de órgãos, empenhando 126 militares e percorrendo 16 667 quilómetros. No dia mundial da saúde, a GNR quer assinalar o seu compromisso na missão diária de salvar vidas e informa que, desde 2008, já efetuou 3183 transportes.

Com o empenho de 6181 militares e com mais de 630 mil quilómetros percorridos, a GNR destaca o seu contributo, desde 2008, na qualidade e segurança da transplantação de órgãos. Em comunicado, a GNR também destaca os quatro distritos com mais transportes requisitados: Lisboa (693); Setúbal (522); Coimbra (462); Viseu (292).

Em comunicado, a GNR também refere que a qualidade e segurança da transplantação de órgãos "depende do tempo necessário para o seu transporte", competindo à própria GNR, e em respeito das condições de segurança, "chegar ao destino no menor tempo possível, contribuindo deste modo para o salvamento de mais uma vida."

Desde 1994, através da sua valência de trânsito, que a GNR desempenha a missão de transporte de órgãos entre vários centros hospitalares. Após o contacto da Unidade de Saúde que detém o órgão a ser transportado, a GNR mobiliza de imediato uma patrulha de trânsito que fará o transporte do órgão, nas condições térmicas exigidas, até ao bloco operatório da unidade hospitalar requisitante, no mais curto espaço de tempo.