GNR passa mais de 200 multas por falta de limpeza de terrenos

Alexandra Inácio Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR passou mais de 200 multas a proprietários coletivos e individuais durante o primeiro mês de fiscalização por falta de limpeza dos terrenos. Dez foram emitidas nos primeiros dias de junho a empresas responsáveis por redes viárias, ferroviárias e de energia. No entanto, os militares não identificam as entidades visadas.

A fiscalização a proprietários e a arrendatários individuais, a câmaras e a empresas públicas e privadas começou a 1 de maio. Durante a fase de sensibilização a GNR tinha sinalizado, recorde-se, quase 11 mil situações de incumprimento na limpeza dos terrenos, com destaque para os distritos de Vila Real, de Leiria e de Bragança. Este ano, o Governo socialista identificou 1001 freguesias prioritárias na gestão das faixas de combustível (menos uma do que no ano passado).

Até ao início desta semana, de acordo com dados enviados ao JN pela GNR, foram instaurados 31 autos a pessoas coletivas (destes, dez são a empresas responsáveis por redes viárias, ferroviária ou de energia) e 177 coimas a proprietários individuais, através da fiscalização no âmbito das regras de gestão de combustível. A GNR assume que o número de multas é inferior ao período homólogo de 2021, mas, este ano, o período de fiscalização começou mais tarde, sublinha ainda.