GNR regista mais de mil acidentes e cinco mortos durante "Operação Todos os Santos"

A GNR registou nas estradas portuguesas durante a "Operação Todos os Santos", que decorreu entre 28 de outubro e terça-feira, 1199 acidentes rodoviários, que resultaram em cinco mortos, 21 feridos graves e 384 ligeiros, foi divulgado esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), a operação, na qual foi intensificado o patrulhamento nas estradas, devido ao período de Todos os Santos, foram fiscalizados 29.693 condutores e detetadas 5.902 contraordenações.

Do total das contraordenações, 1.385 deveram-se ao excesso de velocidade, 598 por condução com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior ao permitido, 242 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 165 por uso do telemóvel durante a condução.

Durante o período de Todos os Santos, "que tradicionalmente provoca grandes movimentações de tráfego rodoviário, foram empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, os quais realizaram ações preventivas com o intuito de reduzir a sinistralidade rodoviária, dando especial atenção aos comportamentos dos condutores que coloquem em causa a sua segurança e a de terceiros", explica a GNR.